Миколенко став капітаном Евертона: чергова акція на підтримку України перед матчем в Англії

Віталій Миколенко вивів партнерів на кубковий матч проти Борхем Вуд у якості капітана. Евертон переміг 2:0, а українець травмувався і покинув поле на 60-й хвилині.

Серія передматчевих заходів на знак солідарності з Україною продовжується. Цього разу до підтримки нашої країни долучився Евертон.

До теми Прихистив 8 людей з України і готовий танк купити, – Петряк веде активну волонтерську діяльність

Команда Віталія Миколенка приймала на "Гудісон Парк" нижчоліговий Борхем Вуд. 22-річний українець слідом за Олександром Зінченком та Тарасом Качарабою, які нещодавно капітанили у Манчестер Сіті та Славії, отримав статус капітана.

Крім того, футболісти обох команд вийшли на поле із синьо-жовтими прапорами, а згодом сфотографувалися на фоні великого банера із написом “Imagine all the people, sharing all the world”, що є відомою фразою з легендарної пісні Джона Леннона “Imagine”.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!