Миколенко стал капитаном Эвертона: очередная акция в поддержку Украины перед матчем в Англии

Виталий Миколенко вывел партнеров на кубковый матч против Борхем Вуд в качестве капитана. Эвертон победил 2:0, а украинец травмировался и покинул поле на 60-й минуте.

Серия предматчевых мероприятий в знак солидарности с Украиной продолжается. На этот раз к поддержке нашей страны присоединился Эвертон.

Команда Виталия Миколенко принимала на "Гудисон Парк" низшелиговый Борхем Вуд. 22-летний украинец вслед за Александром Зинченко и Тарасом Качарабой, недавно капитанивших в Манчестер Сити и Славии, также получил статус капитана.

Кроме того, футболисты обеих команд вышли на поле с сине-желтыми флагами, а затем сфотографировались на фоне большого баннера с надписью "Imagine all the people, sharing all the world", что является известной фразой из легендарной песни Джона Леннона "Imagine".

