Миколенко провів перше тренування під керівництвом Лемпарда – українець вже у загальній групі
1 лютого 2022 , 22:55Читать новость на русском
Джерело:офіційний сайт Евертона
Віталій Миколенко повернувся до тренувань з Евертоном. Вже незабаром Віталій може дебютувати під керівництвом нового тренера.
Попередній матч АПЛ Віталій Миколенко пропустив через ушкодження. Повідомлялося, що у захисника травма спини.
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Вже у суботу, 5 лютого, українець може повернутися на поле у поєдинку Прем'єр-ліги проти Брентфорда.
Напередодні, у вівторок, 1 лютого, до виконання своїх обов'язків приступив новий наставник "ірисок" Френк Лемпард, який замінив на цьому посту Рафу Бенітеса, і провів перше тренування. На даний момент Евертон йде на 16-й сходинці і має провальну серію – одне очко у п'яти останніх турах АПЛ.