Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко може не дограти сезон у складі киян. На таланта полюють багато клубів.

Як повідомляють інсайдери, трансфер футболіста відбудеться вже незабаром. Про прощання з Миколенком кияни мають оголосити в найближчі дні.

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Куди саме перейде футболіст поки не повідомляється, єдина інформація – це європейський клуб. Зараз сторони узгоджують останні деталі договору про трансфер.

Раніше лунала інфомрація, що Миколенко може перейти в Дженоа до Андрія Шевченка, але сам фахівець спростовував таку можливість, адже в команді вже є 2 гравці бе європейського паспорта.

У поточному сезоні УПЛ 22-річний Миколенко зіграв 15 матчів та віддав 3 асисти.