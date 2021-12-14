Миколенко на днях стане гравцем європейського клубу, – ЗМІ

14 грудня 2021 , 14:35
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Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко може не дограти сезон у складі киян. На таланта полюють багато клубів.

Як повідомляють інсайдери, трансфер футболіста відбудеться вже незабаром. Про прощання з Миколенком кияни мають оголосити в найближчі дні.

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Куди саме перейде футболіст поки не повідомляється, єдина інформація – це європейський клуб. Зараз сторони узгоджують останні деталі договору про трансфер. 

Раніше лунала інфомрація, що Миколенко може перейти в Дженоа до Андрія Шевченка, але сам фахівець спростовував таку можливість, адже в команді вже є 2 гравці бе європейського паспорта. 

У поточному сезоні УПЛ 22-річний Миколенко зіграв 15 матчів та віддав 3 асисти. 

Автор: Ярослав Сиваківський