Михайліченко продовжує боротьбу в Андерлехті: Компані задоволений характером українця

Джерело:Voetbalmagazine
Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко робить все можливе, щоб стати гравцем основної обойми.
За словами агента Сергія Серебреннікова, який представляє інтереси Богдана Михайліченка, час захисника обов'язково прийде, а наставник команди Венсан Компані задоволений роботою українця.
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"Він добре почав і навіть відразу забив, але Богдан потрапив у команду, яка постійно проводить ротацію і шукає ідеальний склад.
Ця відсутність стабільності – погано для гравця, який розвивається. Компані знає, що Михайліченко сильний морально, і бачить, як він тренується. Ще настане його час, але, можливо, трохи пізніше", – сказав Серебренніков.
Михайліченко став гравцем Андерлехта влітку, клуб заплатив за нього 500 тисяч євро. У нинішньому сезоні Михайліченко зіграв у 16-ти поєдинках, а останнім часом грає лише у матчах кубка Бельгії.Безус асистує, Яремчук забиває – українці приносять перемогу Генту