Михайліченко продовжує боротьбу в Андерлехті: Компані задоволений характером українця

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко робить все можливе, щоб стати гравцем основної обойми.

За словами агента Сергія Серебреннікова, який представляє інтереси Богдана Михайліченка, час захисника обов'язково прийде, а наставник команди Венсан Компані задоволений роботою українця.

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"Він добре почав і навіть відразу забив, але Богдан потрапив у команду, яка постійно проводить ротацію і шукає ідеальний склад.

Ця відсутність стабільності – погано для гравця, який розвивається. Компані знає, що Михайліченко сильний морально, і бачить, як він тренується. Ще настане його час, але, можливо, трохи пізніше", – сказав Серебренніков.

Михайліченко став гравцем Андерлехта влітку, клуб заплатив за нього 500 тисяч євро. У нинішньому сезоні Михайліченко зіграв у 16-ти поєдинках, а останнім часом грає лише у матчах кубка Бельгії.