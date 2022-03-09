Російські окупанти здійснили підлий напад на Україну та обстрілюють мирні міста. Увесь цивілізований світ став на бік України, адже ми боремося не лише за свою свободу, а за цілісність всього світу.

На думку Сергія Реброва, увесь світ бачить правду про злочини Росії та підтримує Україну. Втім, нам потрібна максимальна активність союзників, адже ми боремося не лише за себе, а й за них.

До теми Сезон закінчиться, я повернуся додому і візьму зброю у руки, – Ребров готовий боронити Україну

"Ми захищаємо Європу"

Ребров вдячний Європі за відкриття кордонів та теплу зустріч тисяч українських сімей. Разом з тим він наголошує, що союзники мають робити все, що в їхніх силах, адже без їхньої підтримки Україні буде важко, і тоді війна перекинеться й на їхні території.

Ми не захищаємо Україну, ми захищаємо всю Європу. Якщо Європа не прокинеться зараз і не надасть нам реальної допомоги, ми не знаємо, що станеться в майбутньому. Я впевнений, що ми закінчимо війну і виграємо війну, але нам потрібна підтримка,

– сказав Ребров.

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