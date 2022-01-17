Перший досвід роботи на чолі клубу став для Андрія Шевченка не надто успішним. Дженоа звільнила його після двох місяців роботи.

Колишній партнер Шевченка по Мілану Філіппо Індзагі вважає, що провини українця у поганих результатах гри Дженоа немає. Наставник Брешії переконаний, що для Андрія Миколайовича дали надто мало часу, а в клубі вистачало проблем, які важко вирішити за короткий проміжок часу.

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Мені шкода Шевченка. Його швидко звільнили, хоча команда мала дуже складний розклад, а нові гравці тільки приєднались до колективу. Впевнений, Андрій незабаром повернеться сильнішим,

– сказав Піппо.

Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів: 1 перемога, 3 нічиїх та 7 поразок. Його контракт з клубом був розрахований до 2024 року, але боси "грифонів" вирішили припинити співпрацю з українцем вже зараз.

Раніше нові власники Дженоа заявляли, що будують довгостроковий проєкт, центральною фігурою якого є саме Шевченко. Втім, дотримуватися власної ж стратегії вони не стали.

Раніше лунала інформація, що Шевченко може очолити збірну Польщі, але, скоріш за все, фахівець візьме перепочинок.