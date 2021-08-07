Мені навіть не пропонували збірну, – Маркевич обурений ставленням УАФ та покинув структуру
Джерело:твіттер Ігоря Бурбаса
Досвідчений тренер Мирон Маркевич більше не очолює комітет національних збірних УАФ. Фахівець вирішив повернутися до активної тренерської роботи.
Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич провів телефонну розмову з журналістом телеканалів "Футбол" Ігорем Бурбасом. Фахівець обурений фактом, що його звинувачують у неприйнятті умов УАФ.
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Маркевич запевнив, що йому навіть не пропонували тренерське крісло головної команди країни, а поставили перед фактом, що "жовто-синіх" очолить Сергій Ребров.
Маркевичу запропонували надалі очолювати комітет національних збірних, але він виявив бажання відновити тренерську кар'єру у клубі. Чи є в нього пропозиції – наразі невідомо.Ребров стане тренером збірної – ЗМІ розкрили деталі контракту