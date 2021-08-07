Досвідчений тренер Мирон Маркевич більше не очолює комітет національних збірних УАФ. Фахівець вирішив повернутися до активної тренерської роботи.

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич провів телефонну розмову з журналістом телеканалів "Футбол" Ігорем Бурбасом. Фахівець обурений фактом, що його звинувачують у неприйнятті умов УАФ.

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Маркевич запевнив, що йому навіть не пропонували тренерське крісло головної команди країни, а поставили перед фактом, що "жовто-синіх" очолить Сергій Ребров.

Маркевичу запропонували надалі очолювати комітет національних збірних, але він виявив бажання відновити тренерську кар'єру у клубі. Чи є в нього пропозиції – наразі невідомо.