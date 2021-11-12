У майбутньому він очолить збірну, – Павелко розповів про роботу Реброва у національній команді

Голова УАФ Андрій Павелко розповів про перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення його тренером збірної. Крім того, керівник українського футболу заявив про відсутність часових обмежень у роботі нинішнього наставника "синьо-жовтих".

"Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер – Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде", – заявив голова УАФ.

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Також Павелко розповів про хорошу комунікацію Реброва з нинішнім тренером національної команди:

Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим. Мені подобається те, що між ними повне порозуміння. Немає ревнощів між ними.

Нагадаємо, що саме Сергій Ребров вважався основним претендентом на посаду головного тренера збірної після відходу Андрія Шевченка. Однак на початку червня Ребров підписав контракт з Аль-Айном, а виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" було призначено Олександра Петракова.