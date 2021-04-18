Матвієнко може перебратися в АПЛ – відбулася перша розмова

Після поєдинку з Динамо захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко обговорював з агентом потенційний перехід у Тоттенхем. Про це повідомляє провідний український портал.

Захисник "гірників" Микола Матвієнко вже найближчим часом може перебратися в Англію. Найбільш ймовірний варіант – Тоттенхем.

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За повідомленням Football.ua, після суботнього "класичного" між Динамо та Шахтарем футболіст спілкувався з агентом Франсіско Хав'єром Еспаньолою щодо переходу в Тоттенхем. Відзначається, що серед клієнтів цього агента два гравці "шпор" Сон Хин Мін та Деле Аллі, а також оборонець Реала Рафаель Варан.

Варто додати, що преса неодноразово "відправляла" Матвієнка у закордонні команди. Зокрема, на початку 2020-го у послугах Миколи начебто був зацікавлений лондонський Арсенал.