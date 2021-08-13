У матчі з Україною французам не допоможе провідний гравець

До майбутнього поєдинку в рамках кваліфікації ЧС-2022 збірна Франції підходить не в оптимальному складі. Через травму зустріч у Києві пропустить Бенжамен Павар.

Захисник Баварії та французької національної команди не зіграє у стартових поєдинках сезону. У Павара діагностували ушкодження щиколотки. За попередніми прогнозами 25-річний футболіст пропустить 3-4 тижні.

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На Євро-2020 Павар взяв участь у трьох поєдинках збірної Франції, яка припинила боротьбу в 1/8 фіналу. Також Бенжамен відіграв увесь матч проти України (1:1) у першому турі відбору на чемпіонат світу.

Протистояння у Києві між Україною та Францією відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі о 21:45. Після трьох турів "синьо-жовті" мають в активі три пункти.