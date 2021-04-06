Матчі України на Євро-2020 у Бухаресті пройдуть з глядачами

Міністр спорту Румунії розповів, що поєдинки Євро-2020 в Бухаресті відбудуться з глядачами. Проте заповнення місцевої арени буде частковим.

За словами міністра Едуарда Новака Національний стадіон Бухареста зможе бути заповнений на 25%. У кількісному еквіваленті це 13 000 місць.

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"Це дуже хороші новини. Цей сигнал є невеликою перевагою перед обличчям пандемії. Ми інвестували багато грошей в цей проект. Це найбільший спортивний захід, організований в Румунії. Я радий, що Бухарест приєднується до Будапешту, Москви, Данії, які вже підтвердили, що також дозволять заповнювати стадіони на 25%. Кожен уболівальник повинен буде пред'явити сертифікат, який підтверджує, що він вилікувався від COVID-19, що він був вакцинований. Кожен квиток буде містити дату і час, коли людина повинна бути присутньою на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Якщо у глядача не буде такого сертифіката, його буде протестовано на місці", – сказав румунський міністр.

Нагадаємо, що столиця Румунії прийме три матчі групового етапу у квартеті С, куди потрапила Україна. 13 червня у Бухаресті відбудеться поєдинок Австрія – Північна Македонія, 17 червня зіграють Україна та Північна Македонія, а 21 червня – Україна та Австрія.

Також на Національному стадіоні 28 червня відбудеться зустріч в рамках 1/8 фіналу турніру між переможцем групи F і 3-м місцем в групі A/B/C, тому потенційно українці ще раз можуть зіграти у Бухаресті.