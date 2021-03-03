Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

Вболівальники не зможуть відвідати стартовий матч відбору на ЧС-2022, який пройде у Парижі. Місцева влада виступила проти повернення глядачів на трибуни.

Джерело: L’Équipe

Національна збірна України стартує у відбірковому турнірі на Чемпіонат світу-2022 виїзним поєдинком проти Франції. За повідомленням авторитетного французького ЗМІ, матч на "Стад де Франс" відбудеться без вболівальників.

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Федерація футболу Франції хотіла, щоб зустріч на "Стад де Франс" відвідала незначна кількість глядачів. Однак місцева влада не дозволила проводити матч з уболівальниками.

Нагадаємо, що двобій у Парижі відбудеться 24 березня. Перші домашні поєдинки відбору "синьо-жовті" проведуть на "Арені Львів" 28 та 31 березня – із Фінляндією та Казахстаном відповідно.