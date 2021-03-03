На думку Мирона Маркевича, хавбек Динамо Віталій Буяльський заслуговує на виклик до збірної України.

На думку Мирона Маркевича, хавбек Динамо Віталій Буяльський набрав хорошу форму та став лідером киян, на що мав би звернути увагу наставник збірної України Андрій Шевченко.

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Подивимося, як збереться збірна в цьому місяці. Віталій зараз дійсно добре виглядає. Не виключено, що його викличуть до збірної України. Так, як Буяльський зараз грає – він є найкращим гравцем в Динамо, – сказав колишній тренер Металіста та Дніпра.

Зазначимо, що Віталій став героєм 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге, відзначившись голами в обох поєдинках, що дозволило киянам отримати путівку у наступний етап турніру.