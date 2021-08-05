Маркевич отримав пропозицію очолити збірну Україну – фахівець торгується за тривалість контракту
Джерело:Sport.ua
Мирон Богданович Маркевич може стати головним тренером національної збірної України. Фахівець вже отримав відповідну пропозицію від УАФ.
Вже 9 серпня виконком УАФ голосуватиме за нового тренера національної збірної України. На крісло наставника "жовто-синіх" є одразу декілька претендентів.
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Президент УАФ Андрій Павелко хоче бачити на тренерському містку Мирона Маркевича. Гальмує переговори позиція щодо тривалості контракту: Павелко пропонує угоду лише до кінця 2022 року, Маркевич наполягає на трьохрічному контракті.
Якщо домовитися з Маркевичем не вдасться, роботу запропонують Олексію Михайліченку, який згоден на умови УАФ.
Яка ситуація з Сергієм Ребровим – наразі не повідомляється.З часом побачимо Маркевича в Металісті, – ексгравець збірної про наступника Шевченка