Маркевич готовий знову очолити клуб: є одна складна умова

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич не проти повернутися на тренерський місток.

Джерело: Профутбол Digital

Мирон Маркевич, який зараз працює в УАФ, скучив за тренерською лавкою та чекає на пропозицію якогось клубу. Фахівець хотів би попрацювати в Україні, але для цього мають бути серйозні наміри та бюджет у 30-40 мільйонів доларів.

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Із задоволенням ще б попрацював, але це повинно бути серйозно, щоб команда ставила завдання грати в єврокубках. А під єврокубки потрібні відповідні футболісти. Коли ти і в фіналі грав єврокубка, і з Металістом кроку не вистачило, то вже хочеш такого екстриму. Воно захоплює, хочеться знову зробити щось таке.

Коли команди їздять на автобусах і поїздах, складно проводити нормальний тренувальний процес. Це повинен бути вагомий проєкт. Можливо, хтось прокинеться у Харкові, у Львові, в Запоріжжі або Одесі. Зараз великі міста сплять, немає серйозних команд, – сказав Маркевич.

Останнім місцем роботи на посаді тренера для Маркевича став Дніпро, з яким він дійшов до фіналу Ліги Європи. Підопічні Мирона Богдановича у драматичному протистоянні поступилися Севільї з рахунком 2:3.