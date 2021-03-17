Манчестер Сіті знову перемагає, Зінченко пробивається у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли вдруге перемогла менхенгладбахську Борусію. Олександр Зінченко вступив у гру, коли все було вирішено.

Джерело: 24 канал

Господарі вбили інтригу практично на старті зустрічі. Відкрив рахунок Кевін де Брюйне, а незабаром його подвоїв Ілкай Гюндоган.

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Олександр Зінченко вийшов на поле на 63-й хвилині замість Жоау Канселу. Ситуація на полі не вимагала подвигів – українець не особливо загострював і грав надійно на оборону. Зінченко виконав 29 передач, усі з них – точні.

Свого суперника на стадії 1/4 фіналу Манчестер Сіті дізнається вже у п'ятницю.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Борусія Менхенгладбах 2:0

Голи: де Брюйне, 12, Гюндоган, 18.