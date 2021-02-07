Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль на Енфілді – Зінченко у когорті найпомітніших: відео

Українець відіграв 90 хвилин в одному з найбільш яскравих матчів вихідних у Європі.

Джерело: 24 канал

Перший тайм у битві Ліверпуля та Манчестер Сіті виявився безгольовим. На 37-й хвилині дуже близьким до того, щоб відкрити рахунок був Ілкай Гюндоган. Проте німець не реалізував пенальті – м’яч полетів вище воріт.

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В компенсований час до першої половини забивати вже могли господарі. Олександр Зінченко став частиною стінки "містян", проте виконав незвичну роль. Для Сіті все минулося – удар Тьягу Алькантари не ніс особливої загрози.

Всі найцікавіші події зустрічі відбулися в другому таймі. Спочатку Гюндоган виправився за нереалізований пенальті. Філ Фоден та Рахім Стерлінг розіграли класну атаку на лівому фланзі, яка завершилася ударом – Аліссон з першою спробою впорався, та проти добивання Гюндогана виявився безсилим. До речі, у зародку атаки взяв участь Зінченко, який виборов м’яч у Фірміно.

Незабаром Ліверпуль рахунок зрівняв – Рубен Діаш сфолив проти Салаха у штрафному майданчику. Сам же єгиптянин і реалізував пенальті. Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли перервала серію із шести матчів в АПЛ без пропущених голів.

Однак у заключні 20 хвилин на полі домінував Манчестер Сіті. Другий та третій голи привезли Аліссон та оборонці господарів. Спочатку кіпер вибив м’яч точно на Зінченка, а під час другої хвилі атаки віддав пас Фодену. Молодий англієць прорвався до воріт і викотив під удар Гюндогану.

Минає кілька хвилин і знову бразильський воротар помиляється. Бернарду Сілва ідеальною передачею виводить на порожні ворота Стерлінга. А крапку в поєдинку поставив фантастичний Фоден.

Портал WhoScored оцінив Зінченка високим балом 7,19 (п’ятий у команді). Олександр виконав 49 передач з високим відсотком точності – 89,8 (третій показник у команді). Також в українця 3 перехоплення – разом з Фоденом вони у переліку найкращих.

Перемога дозволяє Манчестер Сіті комфортно почуватися на вершині – особливо після втрати очок Манчестер Юнайтед. Перше місце, 50 пунктів (п’ятиочкова перевага) і гра у запасі. Ідеальний період для Сіті.

Моменти за участі Олександра Зінченка

Чемпіонат Англії, 23 тур

Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Гюндоган, 49, 73, Стерлінг, 79, Фоден, 83 – Салах, 63 (пен.)