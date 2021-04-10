Манчестер Сіті програв Лідсу – Зінченко найкращий серед найгірших: відео

Команда Хосепа Гвардіоли неочікувано зазнала поразки у рідних стінах. Олександр Зінченко провів на полі весь матч – українець вийшов на позиції у центрі півзахисту.

Гості відкрили рахунок під кінець першого тайму. Відзначився один з головних бомбардирів Лідса Стюарт Даллас.

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Манчестер Сіті вдалось відновити паритет на 76-й хвилині – спрацювала комбінація за участю Фернандінью, Бернарду Сілви та Феррана Торреса. Однак вже в компенсований час Даллас оформив дубль і приніс перемогу команді Марсело Б'єлси.

Зінченко, який після заміни Бенжамена Менді змістився на лівий фланг оборони, отримав від WhoScored другу найвищу в команді оцінку – 7,28.

Незважаючи на поразку, Сіті зберігає лідерство – 74 пункти і відстань у 14 очок до Манчестер Юнайтед, який має дві гри у запасі. Лідс йде дев'ятим з 45 очками.

Огляд матчу

Чемпіонат Англії, 31 тур

Манчестер Сіті – Лідс 1:2

Голи: Ферран Торрес, 76 – Даллас, 42, 90+1.