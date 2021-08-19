Манчестер Сіті презентував третій комплект форми: Зінченко знявся у неймовірному ролику

Манчестер Сіті представив футбольній спільноті третій комплект форми. У презентації взяв участь і український футболіст Олександр Зінченко.

Нова форма команди від Puma виконана у темно-синьому кольорі. Комплект представили Хосеп Гвардіола, Рахім Стерлінг, Філ Фоден, Кевін де Брюйне, Едерсон та Олександр Зінченко.

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Зазначимо, що у новому сезоні Зінченко лише вийшов на заміну у грі проти Тоттенхема. Українець пізно повернувся з відпустки, яку отримав після Євро-2020, тому пропустив частину підготовки до сезону.

Сезон 2021/22 розпочався для команди Гвардіоли не надто вдало. Спочатку Сіті програв Лестеру матч за Суперкубок Англії, а в першому турі чемпіонату мінімально поступився Тоттенхему з рахунком 0:1.

На позиції Зінченка у стартовому складі поки грав Бенджамен Менді, якого фанати критикують за не надто вдалі виступи. Цілком ймовірно, що найближчим часом Гвардіола поверне в основу українського футболіста.