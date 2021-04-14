Манчестер Сіті перемагає Борусію – Зінченко у півфіналі ЛЧ!

Українець провів чудовий поєдинок і допоміг своїй команді обіграти дортмундців і у другій зустрічі. Хоча по ходу матчу "джмелі" вели у рахунку.

Після поразки у Манчестері німецька команда вимушена була сконцентруватися на атаці зі старту домашнього двобою. І підопічні Едіна Терзіча доволі швидко змогли забити бажаний гол.

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Ерлінг Холланд отримав довгу передачу з глибини і відпасував під удар Махмуду Дауду, однак його постріл було заблоковано. Проте повторне добивання від Джуда Беллінгема виявилося ідеальним – не врятував англійців навіть шалений стрибок Едерсона.

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На 38-й хвилині Зінченко завдав першого удару у ствір воріт Борусії. Українець заробив корнер, а потім опинився на ударній позиції після його розіграшу – кіпер впорався з несильною спробою Олександра. Трохи раніше небезпечно пробивав Кевін де Брюйне, втім м'яч влучив у поперечку, а добивання Бернарду Сілви виявилося неточним.

На початку другого тайму гостям вдалося зрівняти рахунок. Емре Джан намагався перервати простріл з лівого флангу від Філа Фодена. Гравець дортмундської команди спочатку головою, а потім рукою зупинив м'яч – пенальті. До позначки підійшов Ріяд Марез і вразив ціль.

А незабаром вже сам Фоден опинився в обіймах партнерів. Манчестер Сіті розіграв кутовий, а 20-річний англієць потужно пробив у ближній кут – м'яч від штанги залетів у сітку.

Відтак, 27 квітня у першому півфінальному матчі команда Хосепа Гвардіоли зустрінеться з ПСЖ.

Ліга чемпіонів, 1\4 фіналу

Борусія (Дортмунд) – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Беллінгем, 15 – Марез (пен.), 55, Фоден, 75.