Манчестер Сіті легко переміг аутсайдера – Зінченко повернувся у старт і провів якісний матч

Лідер розгромив на виїзді Норвіч. Олександр Зінченко вперше вийшов у стартовому складі у новому році в АПЛ і відіграв усі 90 хвилин

До перерви гості забили лише одного разу. Точний удар вдався Рахіму Стерлінгу. На початку другого тайму рахунок подвоїв Філ Фоден. Перший його удар було заблоковано, та друга спроба виявилася точною. У зародку атаки участь взяв Олександр Зінченко.

Читайте також Коноплянка сконфузився у першому ж інтерв'ю в Краковії – зірка переплутав місцеві клуби

Невдовзі дубль оформив Стерлінг. Пас Рубена Діаша після подачі від кутового на дальню штангу став результативним. А на останній хвилині Стерлінг забив втретє. Його пенальті кіпер парирував, та Рахім виявився першим на добиванні – хет-трик.

Три пункти зміцнили лідерство команди Хосепа Гвардіоли. У Сіті 63 пункти після 25 поєдинків.

Олександр Зінченко провів непоганий матч і активно працював на атаку на своєму флангу. Щоправда, портал WhoScored оцінив його найнижчою оцінкою серед усіх гравців гостей – 7,22. Також в українця найбільше дотиків до м'яча з-поміж усіх учасників двобою – 114.

Чемпіонат Англії, 25 тур

Норвіч – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Стерлінг, 31, 70, 90, Фоден, 48.