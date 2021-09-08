Маліновський знову у загальній групі Аталанти: клубу він потрібний більше, ніж збірній

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський готується до наступного матчу своєї команди у Серії А. Вояж на матчі збірної був для нього не надто вдалим.

Олександр Петраков вирішив не залишати Руслана Маліновського на товариський матч з Чехією та відпустив його назад в клуб. По прибуттю в Бергамо 28-річний українець провів тренування за індивідуальною програмою, але зараз вже повернувся у загальну групу.

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У матчах проти Казахстану та Франції Руслан виходив на заміну та загалом провів на полі лише 55 хвилин. Через це в нього та головного тренера збірної України Олександра Петракова виник конфлікт.

Зазначимо, що Маліновський попри операцію та пропуск частини підготовки до сезону виходив у основі Аталанти в двох стартових турах італійського чемпіонату. 11 вересня команда Гасперіні у рамках 3 туру Серії А прийме Фіорентину.