Александр Петраков решил не оставлять Руслана Малиновского на товарищеский матч с Чехией и отпустил его обратно в клуб. По прибытию в Бергамо 28-летний украинец провел тренировку по индивидуальной программе, но сейчас уже вернулся в общую группу.

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В матчах против Казахстана и Франции Руслан выходил на замену и в общем провел на поле лишь 55 минут. Из-за этого у него и главного тренера сборной Украины Александра Петракова возник конфликт.

Отметим, что Малиновский несмотря на операцию и пропуск части подготовки к сезону выходил в основе Аталанты в двух стартовых турах итальянского чемпионата. 11 сентября команда Гасперини в рамках 3 тура Серии А примет Фиорентину.