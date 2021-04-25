Маліновський знову видав феєрію – постраждала Болонья: відео

В останніх шести поєдинках Руслан не залишає поле без результативних дій. Цього разу українець оформив гол+пас.

Маліновський вже традиційно вийшов у стартовому складі бергамасків і у середині тайму відзначився третім голом за останні вісім днів у Серії А. Українцю у розкішному стилі асистував Луїс Мурієль.

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Наприкінці тайму господарі подвоїли перевагу. Мурієль виконав кутовий, а у штрафному майданчику Даніло бійцівським прийомом завалив Крістіана Ромеро – пенальті. Мурієль підійшов до позначки і перехитрив Лукаша Скорупскі.

У другому таймі невдачі Болоньї продовжилися. Спочатку гості залишилися у меншості через вилучення Джерді Схаутена (знову у ролі жертви опинився Ромеро). А згодом помилкою Маттіаса Сванберга скористався Ремо Фройлер, який потужно пробив у кут.

Минуло всього кілька хвилин, як Маліновський до гола додав результативну передачу. Руслан класно скинув під удар Дувану Сапаті – 4:0. Заключний гол у матчі на рахунку Олексія Міранчука.

На 71-й хвилині Джан П'єро Гасперіні замінив Руслана. Варто додати, що загалом у цьому сезоні Серії А Маліновський відзначився 6 голами і оформив 9 асистів.

Аталанта, як мінімум до завтра, йтиме другою у турнірній таблиці з 68 очками. Завтра свій матч зіграє Мілан, у якого 66 пунктів.

Гол Маліновського

Пас Маліновського

Чемпіонат Італії, 33 тур

Аталанта – Болонья 5:0

Голи: Маліновський, 22, Мурієль (пен.) 44, Фройлер, 57, Сапата, 59, Міранчук, 73.