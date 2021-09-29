Маліновський – у збірній туру Серії А
29 вересня 2021 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:Goal Italy
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський забив красень-гол у матчі проти Інтера та показав яскраву гру. Статистичні портали одноголосно визнали його найкращим гравцем матчу.
Потужний матч Маліновського проти Інтера змусив заговорити про українця всю Італію. Окрім того, футболіст потрапив у символічну збірну 6 туру Серії А.
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Ювентус, Аталанта, Дженоа, Лаціо та Наполі делегували по два представники у команду туру. Один гравець презентує лише Мілан – ним став П'єр Калюлю.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу у Катарі.
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