Маліновський – у збірній туру Серії А

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський забив красень-гол у матчі проти Інтера та показав яскраву гру. Статистичні портали одноголосно визнали його найкращим гравцем матчу.

Потужний матч Маліновського проти Інтера змусив заговорити про українця всю Італію. Окрім того, футболіст потрапив у символічну збірну 6 туру Серії А.

Цікаво Маліновський шокував Інтер своєю грою – міланці хочуть будь-що придбати українця

Ювентус, Аталанта, Дженоа, Лаціо та Наполі делегували по два представники у команду туру. Один гравець презентує лише Мілан – ним став П'єр Калюлю.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав Руслана Маліновського на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу у Катарі.