Український хавбек Руслан Маліновський може похизуватися високим показником гри "один в один".

Аналітичний ресурс WyScout підвів підсумки італійського чемпіонату за обіграшами футболістів.

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Український хавбек Руслан Маліновський посів у рейтингу 5 місце. В середньому за матч він робив 7,87 спроби обіграти суперника, але успішними були лише 53%.

Очолив рейтинг форвард Сассуоло Жеремі Бога. Щоправда, варто відзначити, що він опинився на першому місці завдяки кількості (9,94), але успішність склала лише 45%, тобто якість обіграшів в нього відверто "кульгає".

Зазначимо, що зірковий нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив навіть у першу десятку рейтингу.