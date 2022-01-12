Маліновський пропустить матч Кубка з Венецією: причина

Аталанта спробує продовжити боротьбу за Кубок Італії. На стадії 1/8 фіналу бергамаскам потрібно подолати аутсайдера Серії А Венецію.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський не зможе допомогти команді у цьому протистоянні. Джан П'єро Гасперіні доведеться будувати гру без одного з провідних лідерів.

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У попередньому матчі Маліновський отримав жовту картку. Це попередження стало для нього другим у турнірі. Згідно з регламентом, це означає дискваліфікацію на один матч.

З тієї ж причини не зіграє і Рафаель Толої, а Йосіп Ілічіч не зможе вийти на поле через вилучення.

У поточному сезоні Руслан Маліновський зіграв 18 матчів. На його рахунку 5 голів та 2 результативні передачі.