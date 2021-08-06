Маліновский продовжує індивідуальні тренування: коли він повернеться на поле

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський продовжує реабілітацію після операцію з видалення грижі. Зараз футболіст тренується окремо від команди.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський проводить тренування на полі та в тренажерному залі. До занять із загальною групою футболіст, якому 8 липня зробили операцію, наразі не готовий.

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Сезон Серії А стартує 22 серпня, бергамаски у першому турі зіграють із Торіно. Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні сподівається, що Руслан зможе допомогти команді у цьому матчі.

Нагадаємо, Маліновського довго турбувала грижа, але він відмовлявся від хірургічного втручання, щоб зіграти на Євро-2020. Проявити себе найкращим чином на континентальній першості Руслан не зумів через дискомфорт.

Україні вдалося пробитися в 1/4 фіналу Євро-2020, де "жовто-сині" програли Англії з рахунком 0:4. Маліновський на матч з британцями не потрапив навіть до заявки.