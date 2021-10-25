Маліновский повернувся та інші сюрпризи, – Петраков назвав заявку на вирішальну гру проти Боснії
Джерело:УАФ
16 листопада збірна України проведе останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков визначив виконавців, які боротимуться за путівки на Мундіаль.
Загалом у табір національної команди Петраков викликав 25 футболістів. Серед них є Руслан Маліновський, з яким тренер залагодив конфлікт, а також півзахисники Денис Гармаш та Віктор Коваленко.
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Заявка збірної України на матч проти Боснії
Голкіпери: Пятов, Бущан, Різник.
Захисники: Караваєв, Миколенко, Забарний, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Качараба.
Півзахисники: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Буяльський, Зінченко, Маліновський, Зубков, Коваленко.
Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан, Гармаш.
Зазначимо, що 11 листопада Україна в Одесі зіграє товариський матч проти Болгарії.
Для здобуття путівки у плей-офф відбору на ЧС-2022 "жовто-синім" потрібно перемагати боснійців.Почесний громадянин: Ярмоленко отримав нетипову відзнаку