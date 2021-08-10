Маліновський почав тренуватися з Аталантою: коли ми побачимо його на полі

Реабілітація Руслана Маліновського після видалення грижі проходить добре. Футболіст почав тренуватися разом з командою.

Аталанта продовжує готуватися до старту чемпіонату Італії. У першому турі 21 серпня підопічні Джан П'єро Гасперіні зіграють проти Торіно.

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У загальну групу команди вже повернувся хавбек Руслан Маліновський. Після Євро-2020 йому видалили грижу, яка турбувала його впродовж тривалого часу. Він довго лікував травму консервативними способами, щоб допомогти збірній України на чемпіонаті Європи.

В минулому сезоні Серії А Маліновський зіграв 36 матчів, забив 8 голів та віддав 12 результативних передач.

Також нагадаємо, що Віктор Коваленко, який донедавна був партнером Маліновського, на правах оренди перейшов у Спецію.