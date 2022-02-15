Хавбек Руслан Маліновський зумів стати справжньою зіркою Серії А. Місцеві гранди мріють бачити футболіста у своїй футболці.

Руслан Маліновський міг змінити клубну прописку ще до початку поточного сезону. До того ж, придбати українця прагнули зіркові міланські клуби.

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Інтер стежив за прогресом Маліновського цілих два роки. "Нерадзуррі" вже були готові викласти за зірку десятки мільйонів доларів, але трансфер зупинив тодішній наставник команди Антоніо Конте. Італійський фахівець не був впевнений у тому, що знайде Руслану місце у своїй ігровій схемі.

Мілан звернувся в офіс Аталанти, але боси відповіли категоричною відмовою: "Маліновський недоторканний". Повідомляється, що Руслан має в команді особливий статус, тому бергамаски не збираються вести жодних переговорів.

У поточному сезоні хавбек зіграв 26 матчів, забив 7 голів та віддав 2 асисти. Його контракт з Аталантою чинний до 30 червня 2023 року, а портал Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро.