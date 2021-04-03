Маліновський двома асистами допоміг Аталанті перестріляти Удінезе: відео чудових пасів українця

Після повернення із розташування збірної України Руслан вийшов у старті команди із Бергамо. Маліновський відіграв ключову роль у перемозі Аталанти над Удінезе в матчі Серії А.

Аталанта відкрила рахунок після атаки лівим флангом. На 19-й хвилині Маттео Пессіна віддав під удар Луїсу Мурієлю, який пробив голкіпера гостей.

Читайте також Просто не встигли злякатися – річниця драми на "Вемблі" з голом Шеви і кров'ю Вороніна

Перед самою перервою команди обмінялися голами. Мурієль оформив дубль після передачі Маліновського в центрі поля. Однак за кілька хвилин команда з Удіне один м'яч відквитала зусиллями аргентинця Роберто Перейри.

По перерві Руслан Маліновський відзначився другою гольовою передачею. Його пас на іншого колумбійця Дувана Сапату виявився не менш класним, ніж перший. Вишукана ноу-лук передача і Аталанта збільшує перевагу. Проте останнє слово було за Удінезе – Йєнс Ларсен скоротив відставання.

За 78 хвилин, проведених на полі, українець здійснив чотири удари та виконав шість ключових передач. WhoScored оцінив Руслана високою оцінкою 8,05 і це другий результат після героя зустрічі Мурієля.

Відео першого гольового пасу Маліновського

Відео другого гольового пасу Маліновського

Чемпіонат Італії, 29 тур

Аталанта – Удінезе 3:2

Голи: Мурієль, 19, 43, Сапата, 61 – Перейра, 45, Ларсен, 71.