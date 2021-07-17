Хавбек збірної України Євген Макаренко змінить клубну прописку. Завоювати стабільне місце в рядах бельгійського гранда він не зміг.

Український півзахисник Євген Макаренко приєднався до першої команди Андерлехта після Євро-2020. Втім, у новому сезоні він не зіграє за цю команду.

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Бельгійський гранд більше не розраховує не послуги українця та сказав йому шукати нове місце працевлаштування. Разом з тим хавбеку дозволили тренуватися з першою командою, щоб набрати оптимальну форму.

Нагадаємо, що минулий сезон Макаренко провів в оренді в Кортрейку, зіграв 30 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. Його контракт з Андерлехтом розрахований до літа 2022 року.