Вже у вівторок, 12 жовтня, національна збірна України прийме Боснію та Герцеговину у рамках групового етапу відбору на ЧС-2022. Два матчі проти боснійців мають для "жовто-синіх" вирішальне значення.

На думку колишнього захисника збірної України Артема Федецького, підопічні Петракова матимуть перевагу над боснійцями. Зокрема, за "жовто-синіх" буде особлива атмосфера "Арені Львів".

Цікаво Ну що, фанати Маліновського, заспокоїлися? – експерт бачить лише "плюси" у відсутності зірок

Нарешті збірна грає у Львові. На "Арені Львів" для мене чи у ролі гравця, вболівальника, експерта, це завжди щось особливе. Яка нічия? Львів – це душа футбольної збірної України, особливе місце. Там шансів, я думаю, ні у кого немає. Хто б не приїхав, коли Львів Арена заповнена, навіть без сил ноги біжать самі,

– сказав Федецький.

Нагадаємо, зараз в активі збірної України 8 очок, а попереду – два матчі проти Боснії. Боснійці мають 6 очок та матч в запасі проти Фінляндії, яка має 5 очок та теж бореться за путівки на Мундіаль.