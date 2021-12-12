Колишній захисник Арсенала та Вулверхемтона Олег Лужний збирається повернутися на Туманний Альбіон. Щоправда, цього разу – в ролі тренера.

На думку Олега Лужного, його досвіду вистачає для того, щоб бути корисним будь-якій команді. Перше, що він втілить у своїй команді – дисципліна, якою могли похизуватися Лобановський, Венгер, Капелло та Фергюсон.

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Також він зазначив, що головне у футболі – вміти протистояти шаленому тиску.

"Ухвалення рішень під тиском може відокремити найкращі команди від поганих. Погані рішення ухвалюються не через брак навичок або вродженого судження: вони ухвалюються через нездатність впоратися з тиском у вирішальний момент.

Мені подобається атакувальний футбол, але не обов'язково говорити про стиль Барселони. Можна говорити про прямий підхід до атаки, але не про довгі м'ячі. Про контрольований спосіб виведення м'яча вперед. Кожен футболіст має дивитися вперед. Я хотів би зробити щось особливе як тренер. Я зміг досягти великих успіхів як футболіст, і хотів би зробити подібне вже як тренер", – сказав Лужний.

Раніше Олег Романович працював у Карпатах та київському Динамо. З 2019 року перебуває без роботи.