Український голкіпер Реала Андрій Лунін знову буде захищати ворота королівського клубу. Талант зіграє у кубковому матчі.

Наставник Реала Карло Анчелотті повідомив, що основний голкіпер “вершкових” Тібо Куртуа не зіграє у рамках Кубка Іспанії проти Ельче. Бельгійська зірка має проблеми зі здоров'ям.

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Це не є щось серйозне, просто виснаження. Я впевнений, що до неділі він буде готовий,

– сказав коуч мадридської команди.

За таких обставин, всі шанси зіграти проти Ельче є в Андрія Луніна. Саме він відіграв минулий кубковий матч проти Алькоано (перемога Реала 3:1). Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії може стати для українця другим у сезоні.

Матч Ельче – Реал відбудеться завтра, 20 січня. Стартовий свисток пролунає о 20:00.

Тібо Куртуа наразі є основним голкіпером Реала в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. У 21 матчі чемпіонату бельгієць пропустив 19 голів.

Автор Роман Колодрубський