Лунін зацікавив європейські клуби – іспанський ЗМІ

Воротар збірної України може змінити прописку. Принаймні, про це знову повідомляють у пресі.

За інформацією іспанського ЗМІ український воротар попросив відправити його в команду, де він буде отримувати ігрову практику. Лунін начебто розуміє, що не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа.

До теми Лунін налаштований влітку покинути Реал – іспанський ЗМІ

Після оренд в Іспанії (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо) Андрій має намір виступати за межами країни. Керівництво мадридського клубу готове до такого кроку, у випадку отримання хорошої пропозиції. Головний тренер Реалу Зінедін Зідан також не перешкоджатиме цьому трансферу.

Портал повідомляє про зацікавленість у послугах 22-річного воротаря Тоттенхема та дортмундської Борусії.