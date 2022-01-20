Український голкіпер Реала проводить другий матч у сезоні. Через проблеми зі здоров'ям у Тібо Куртуа він вийшов на кубковий матч проти Ельче.

Українець був близьким до того, щоб першим пропустити гол, хоча його команда володіє перевагою. Втім, у ситуацію втрутилася фортуна.

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Марсело провалився та залишив свій фланг, через який Ельче провів стрімку контратаку. Лунін прикривав ближню штангу, тому не міг перешкодити прострілу. На щастя для українця, Гвідо якимось чудом прихитрився з метра влучити у поперечину.

Перевага Реала у рахунок на табло не втілилася, після першого тайму – 0:0.