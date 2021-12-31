Лунін залишиться у Реалі – королівський клуб не хоче віддавати таланта за жодні гроші
Джерело:твіттер Володимира Леська
Андрій Лунін залишиться футболістом мадридського Реала. Голкіпер продовжить бути дублером зіркового Тібо Куртуа.
Раніше лунала інформація, що Андрій Лунін втомився сидіти на лаві запасних та готовий змінити клуб. Бачити його у рамці своїх воріт хоче Ньюкасл та ряд інших іменитих клубів.
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Втім, у клубі розраховують на українця у майбутньому та не збираються продавати талановитого кіпера. Його контракт розрахований до літа 2023 року, і до цього моменту Реал готовий лише віддати його в оренду.
Чи почав мадридський клуб робити кроки для продовження угоди – наразі невідомо. Ключовим для Луніна стане сезон 2022/23.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений українцем та хоче бачити його у складі своєї команди. Нещодавно Реал також продовжив контракт з Тібо Куртуа, тож цілком можливо, що у разі згоди залишитись у Реалі Лунін зможе розраховувати лише на обмежену кількість ігрового часу.