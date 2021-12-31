Андрій Лунін залишиться футболістом мадридського Реала. Голкіпер продовжить бути дублером зіркового Тібо Куртуа.

Раніше лунала інформація, що Андрій Лунін втомився сидіти на лаві запасних та готовий змінити клуб. Бачити його у рамці своїх воріт хоче Ньюкасл та ряд інших іменитих клубів.

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Втім, у клубі розраховують на українця у майбутньому та не збираються продавати талановитого кіпера. Його контракт розрахований до літа 2023 року, і до цього моменту Реал готовий лише віддати його в оренду.

Чи почав мадридський клуб робити кроки для продовження угоди – наразі невідомо. Ключовим для Луніна стане сезон 2022/23.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений українцем та хоче бачити його у складі своєї команди. Нещодавно Реал також продовжив контракт з Тібо Куртуа, тож цілком можливо, що у разі згоди залишитись у Реалі Лунін зможе розраховувати лише на обмежену кількість ігрового часу.