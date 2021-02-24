Лунін як приклад – авторитетне видання оцінило вчинок українця: відео

Андрій Лунін та його дівчина Анастасія не забувають про дотримання карантинних норм.

Джерело: AS

Журналісти одного з провідних іспанських видань відзначили вчинок голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна та його дівчини Анастасії.

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Українець зупинився на своєму авто перед тренувальною базою "вершкових" у Вальдебебасі, щоб сфотографуватися з вболівальниками. Проте перед цим Андрій та Анастасія натягнули захисні маски.

"Він виявився єдиним, хто сьогодні зупинився. Лунін та його супутниця швидко надягли маски, перш ніж опустити вікно в автомобілі. Добре, що футболісти, які є прикладом для найменших вболівальників, демонструють, як треба дотримуватися правил безпеки", – пише портал.

Нагадаємо, що у середу, 24 лютого, Реал гостюватиме у Бергамо, де зіграє з Аталантою Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00.