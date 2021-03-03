Лунін похизувався розкішним авто від спонсора Реала

Голкіпер Реала Андрій Лунін отримує приємні бенефіти від перебування в лавах королівського клубу.

Раніше спонсор Реала Audi надав футболістам автівки у користування до кінця сезону.

До теми Лунін налаштований влітку покинути Реал – іспанський ЗМІ

Український голкіпер Андрій Лунін став власником Audi Q7, яким похизувався у своєму інстаграм. Ця модель вартує близько 80 тисяч євро. Разом з тим, це далеко не найдорожчий автомобіль. Хавбек Федеріко Вальверде потішив себе Audi RS Q8, який коштує рівно удвічі більше – 160 тисяч євро.