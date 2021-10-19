Лунін не відчуває ритму гри, – зірковий Модріч співчуває українцю та висловив йому підтримку

Андрій Лунін у пошуках ігрової практик готовий змінити клуб. Після таких новин у ЗМІ тренер та гравці Реала почали висловлювати своє захоплення українським голкіпером.

Луніну важко виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. Бельгієць перебуває на піку кар'єри та є одним з кращих у світі.

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Втім, у Мадриді вірять, що Лунін – дуже талановитий голкіпер, якому треба продовжити працювати над собою та очікувати свого шансу. Такої думки дотримується і володар "Золотого м'яча" Лука Модріч.

Лунін – чудовий хлопець, дуже працьовитий. Він дуже багато працює на тренуваннях. Знаю лише кілька прикладів, щоб футболісти так багато працювали над собою. Розумію, наскільки йому важко, бо він не має ігрової практики, не відчуває ритму гри. Дивлячись на роботу, яку він здійснює, сподіваюся, у нього буде шанс, і він його використає,

– сказав Модріч.

Нагадаємо, Лунін у Реалі з 2018 року, але зіграв за "вершкових" лише один офіційний матч. Тоді команда Зідана сенсаційно програла скромному Алькояно та вилетіла з Кубка Іспанії.