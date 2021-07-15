Лунін не хоче йти з Реала – українець готовий битися за основу із зірковим Куртуа

Чергова оренда не влаштовує українського голкіпера Андрія Луніна. Він переконаний, що настав час заявити про себе у футболці "вершкових".

Андрій Лунін мав можливість провести сезон 2021/22 у знайомому клубі. Ов'єдо робив запит щодо можливості повторної оренди 22-річного голкіпера.

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Рік тому Андрій добре проявив себе у футболці "синіх", тож команда хотіла знову отримати підсилення на воротарську позицію. Впродовж минулого сезону Лунін зіграв за Реал лише один матч в Кубку, в якому королівський клуб неочікувано поступився скромному Алькояно.

Втім, українець заявив, що хоче залишитись на Сантьяго Бернабеу, тож питання про оренду в Ов'єдо закрите.

Контракт воротаря з Реалом розрахований до літа 2024 року. Зараз Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.