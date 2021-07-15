Андрей Лунин имел возможность провести сезон 2021/22 в знакомом клубе. Овьедо делал запрос о возможности повторной аренды 22-летнего голкипера.

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Год назад Андрей хорошо проявил себя в футболке "синих", поэтому команда хотела снова получить усиление на вратарскую позицию. В течение прошлого сезона Лунин сыграл за Реал лишь один матч в Кубке, в котором королевский клуб неожиданно уступил скромному Алькояно.

Впрочем, украинец заявил, что хочет остаться на Сантьяго Бернабеу, поэтому вопрос об аренде в Овьедо закрыт.

Контракт вратаря с Реалом рассчитан до лета 2024 года. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.