Лунін сьогодні може зіграти проти Мілана

Сьогодні Реал проведе товариський спаринг проти Мілана. Зіграти проти россонері має шанс і український голкіпер мадридців Андрій Лунін.

На товариський матч проти Мілана в австрійський Клагенфурт головний тренер Реала взяв 22 футболістів. Серед них і український воротар Андрій Лунін, який виконував роль основного стража воріт під час товариських матчів на час відсутності Тібо Куртуа.

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Втім, бельгійський голкіпер вже повернувся з відпустки, тому хто займе місце у воротах з перших хвилин матчу – питання відкрите.

Зазначимо, що стартовий свисток товариського матчу Мілан – Реал пролунає сьогодні о 19:30.