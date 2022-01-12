Голкіпер Реала Андрій Лунін втомився сидіти на лаві для запасних. Українець готовий покинути королівський клуб заради ігрової практики.

Реал не готовий продавати Луніна, адже ним опікується сам Карло Анчелотті. Клуб бачить великі перспективи таланта та не збирається його втрачати.

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Втім, боси розуміють, що без ігрової практики Лунін може серйозно здати позиції. Роль дублера Куртуа – зовсім не те, що потрібно для розкриття потенціалу молодого футболіста.

Цього літа 33-річний голкіпер Наполі Давід Оспіна стане вільним агентом. Реал сподівається, що колумбійцеві не вдасться домовитися з поточною командою, і в результаті він погодиться стати гравцем "вершкових".

У разі такого розвитку подій двері для Луніна будуть відкриті, він зможе піти в оренду для здобуття ігрової практики. Прощатися з Луніном Реал не хоче, тому буде розглядати лише варіанти оренди з гарантією ігрового часу.

Варіанти для Луніна

Бачити українського таланта у рамці своїх воріт хочуть Аякс, Ньюкасл та ряд інших іменитих європейських клубів. Протекція Карло Анчелотті перекриває дорогу повноцінному трансферу, а давати ігровий час орендованому кіперу хоче далеко не кожен тренер.

Відповідно, Андрій зможе покинути лаву запасних Реала лише в тому випадку, якщо він та клуб отримають тверді гарантії того, що воротар гратиме.