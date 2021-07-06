Лоукост за 20 євро: Степаненко та Пятов несподівано повернулись в Україну окремо від збірної
6 липня 2021 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:Sport.ua
Національна збірна України повернулася додому після Євро-2020. Втім, деякі футболісти поверталися в Україну своїм ходом.
Нещодавно фанати та преса зустріли збірну України після Євро-2020 в аеропорту "Бориспіль". У складі делегації були не всі гравці.
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Голкіпер Андрій Пятов та хавбек Тарас Степаненко повернулися у Київ самостійно, окремо від команди. Футболісти скористалися лоукостом Ryanair, квиток на який з Рима до Києва коштує лише 20 євро.
Фотографії присутності на борту відомих футболістів вже розлетілися мережею та стали справжнім хітом.
Степаненко в літаку Ryanair / Фото Владислава Дудки
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