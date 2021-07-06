Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус проводять час разом не лише у таборі збірної. У відпустку друзі відправилися на берег Адріатичного моря, у місто Херцег-Новий.

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Компанію тріо збірників склав Андрій Фартушняк, ексгравець молодіжної збірної України, київського Динамо та ФК Харків.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" припинили боротьбу на Євро-2020 у чвертьфіналі. Команда Андрія Шевченка поступилася англійцям з рахунком 0:4.