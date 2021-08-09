Лідер збірної України та Динамо Шапаренко ледь не побився з партнером через пенальті – відео
Джерело:Профутбол Digital
Матч між луганською Зорею та київським Динамо був дуже запеклим. Спалахи емоцій виникали навіть між партнерами по команді.
У центральному матчі 3 туру Зоря протистояла чинним чемпіонам України Динамо. Перемогу з рахунком 2:1 святкували кияни.
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За рахунку 1:0 на користь "біло-синіх" арбітр призначив пенальті у ворота луганчан. М'яч взяв уругваєць Де Пена, хоча хавбек Микола Шапаренко гаряче сперечався, адже схоже на те, що право пробивати пенальті належить саме йому.
Справа ледь не дійшла до сутички, поки не втрутився Гармаш та не відвів півзахисника збірної України. Де Пена пенальті не реалізував – Микита Шевченко вгадав напрям польоту м'яча та відбив удар.
Нагадаємо, що Шапаренко став одним з відкриттів Євро-2020, йому пророкували перехід в більш іменитий чемпіонат.
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